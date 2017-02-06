Палестинский парикмахер укладывает волосы клиентов огнем (ФОТО)
6 февраля 2017, 18:47 [ «АН-онлайн» ]
Крайне необычный способ укладки использует палестинский парикмахер, салон которого находится в Секторе Газа. Прически своим клиентам он научился делать с помощью огня.
Салон умельца по имени Рамадан Эдван (Ramadan Edwan) находится на территории лагеря для беженцев Рафах на границе с Египтом, сообщает UPI. Из-за перебоев с электричеством и невозможности использовать фен он решил прибегнуть к необычному методу. Теперь парикмахер обрабатывает волосы клиентов легковоспламеняющимся составом, поджигает, а затем укладывает.
Необычный способ укладки привлек повышенное внимание к салону мастера Эдвана. Сообщается, что теперь подобным методом пользуются и другие парикмахеры.
Фото: instagram.com
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