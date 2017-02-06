Палестинский парикмахер укладывает волосы клиентов огнем (ФОТО)

Крайне необычный способ укладки использует палестинский парикмахер, салон которого находится в Секторе Газа. Прически своим клиентам он научился делать с помощью огня.

Салон умельца по имени Рамадан Эдван (Ramadan Edwan) находится на территории лагеря для беженцев Рафах на границе с Египтом, сообщает UPI. Из-за перебоев с электричеством и невозможности использовать фен он решил прибегнуть к необычному методу. Теперь парикмахер обрабатывает волосы клиентов легковоспламеняющимся составом, поджигает, а затем укладывает.

Необычный способ укладки привлек повышенное внимание к салону мастера Эдвана. Сообщается, что теперь подобным методом пользуются и другие парикмахеры.

Фото опубликовано Al-Monitor (@almonitor)Фев 1 2017 в 1:09 PST

Фото опубликовано United Press International (@upi)Фев 3 2017 в 2:31 PST

Фото: instagram.com

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