Полицейские в США пригрозили пьяным водителям рекламой с Джастином Бибером

Интересный способ борьбы с нарушениями правил дорожного движения придумали американские полицейские. Они пригрозили водителям, которые сядут за руль в нетрезвом виде, певцом Джастином Бибером.

Точнее, не самим певцом, а рекламным роликом с его участием. Ролик мобильного оператора T-Mobile, который был показан в перерыве финала чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Полицейские из города Вайоминг (штат Миннесота) сочли, что этот ролик сам по себе может стать наказанием. Они пригрозили в официальном Twitter управления, что будут показывать этот ролик пьяным водителям без остановки на протяжении всей дороги до участка.

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