Тимошенко рассказала, что ей пообещал Трамп

Юлия Тимошенко, возглавляющая фракцию “Батькивщина” в украинском парламенте, рассказала, какие обещания ей дал американский лидер Дональд Трамп во время их недавней встречи.

Как уже сообщалось ранее, политики встретились и кратко побеседовали во время состоявшегося в Вашингтоне молитвенного завтрака. По словам Тимошенко, Трамп заверил ее, что Украина не останется без помощи “своего самого надежного союзника” - Соединенных Штатов. Однако никаких других подробностей встречи украинский политик не привела, сообщает “Укринформ”. Кроме того, неизвестно, в чем будет заключаться помощь со стороны США.

Ранее в Белом Доме заявили, что никаких официальных гарантий Тимошенко не могла получить, поскольку она не является полномочным представителем Украины.