По столице Саудовской Аравии нанесли ракетный удар

Тревожные новости пришли из Саудовской Аравии. Как стало известно, столица страны подверглась ракетному удару.

Стали известны некоторые подробности произошедшего, о которых сообщают местные СМИ. По некоторым данным, армия Йемена открыла огонь по пригороду Эр-Рияду. При этом удар пришелся по западной части, где находится военная база. Как сообщается, в городе объявлено чрезвычайное положение, передает телеканал РЕН ТВ.

Также стало известно, что местным жителям не рассказывают о произошедшем. Людей убеждают, что случилось землетрясение. На данный момент нет информации о том, были ли погибшие или пострадавшие в результате происшествия.