Воры украли оружие у французских солдат, пока те обедали в McDonald's

Курьезная история приключилась с двумя военнослужащими французской армии в коммуне Ла-Верпийер, когда они решили перекусить в одном из расположенных здесь ресторанов быстрого питания McDonald's.

Припарковав автомобиль на стоянке у заведения, незадачливые военные оставили в нем личное табельное оружие - штурмовые винтовки, пишет газета Le Parisien. Ничего удивительного, что, вернувшись после трапезы, солдаты обнаружили, что стекло в машине разбито, а винтовки вместе с боекомплектом украдены.

Операция по поиску и задержанию воров была развернута по всей провинции. В ней задействовали даже вертолет, но ни оружия, ни похитителей найти так и не удалось.

Курьезная история приключилась с двумя военнослужащими французской армии в коммуне Ла-Верпийер, когда они решили перекусить в одном из расположенных здесь ресторанов быстрого питания McDonald's.

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