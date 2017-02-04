Воры украли оружие у французских солдат, пока те обедали в McDonald's
4 февраля 2017, 17:55 [ «АН-онлайн» ]
Курьезная история приключилась с двумя военнослужащими французской армии в коммуне Ла-Верпийер, когда они решили перекусить в одном из расположенных здесь ресторанов быстрого питания McDonald's.
Припарковав автомобиль на стоянке у заведения, незадачливые военные оставили в нем личное табельное оружие - штурмовые винтовки, пишет газета Le Parisien. Ничего удивительного, что, вернувшись после трапезы, солдаты обнаружили, что стекло в машине разбито, а винтовки вместе с боекомплектом украдены.
Операция по поиску и задержанию воров была развернута по всей провинции. В ней задействовали даже вертолет, но ни оружия, ни похитителей найти так и не удалось.
Курьезная история приключилась с двумя военнослужащими французской армии в коммуне Ла-Верпийер, когда они решили перекусить в одном из расположенных здесь ресторанов быстрого питания McDonald's.
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