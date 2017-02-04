В МИД Украины прокомментировали инициативу отменить праздники 1 мая и 8 марта

Украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на инициативу, касающуюся отмены празднования 8 марта и 1 мая. В МИД напомнили, что это не только советские праздники.

Ранее стало известно, что на Украине в рамках “освобождения от коммунистического прошлого” разрабатывается законопроект, согласно которому День Победы переносится на 8 мая (по европейскому образцу), а 1 мая и 8 марта и вовсе отменяются.

В украинском МИД напомнили, что 8 марта отмечается как международный женский день, причем на уровне ООН, одним из направления деятельности которого является содействие равенству мужчин и женщин. Что касается 1 мая, то в 54 странах на эту дату приходится день солидарности.

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