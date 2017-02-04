Американцы рассказали, кого считают главным врагом

Треть американцев по-прежнему считает Россию недружественным государством, а еще 22 процента считают ее врагом своей страны. В союзнические отношения США и России верят только три процента граждан Соединенных Штатов.

В опросе, который проводился специалистами компании YouGov, американцам предлагалось высказать свое мнение об отношениях США со 144 странами, охарактеризовав их как “дружественные”, “недружественные”, “враги” и “союзники”. Участники опроса также могли заявить, что затрудняются с ответом, сообщает lenta.ru.

В результате в списке врагов Россия на шестом месте (22 процента), уступив Северной Корее (57 процентов) и Ирану (41 процент), а вот в списке недружественных - всего лишь на втором, отстав от Китая всего на один процент - 34 и 33 процента соответственно.

Отмечается, что среди сторонников Хиллари Клинтон число тех, кто считает Россию врагом, почти в четыре раза выше чем среди тех, кто поддержал Дональда Трампа - 39 и 10 процентов соответственно.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня