Мертвая рыба ожила на глазах покупателей в Китае (ВИДЕО)
4 февраля 2017, 12:40 [ «АН-онлайн» ]
Один из китайских супермаркетов устроил для своих клиентов необычное шоу.
На глазах у изумленных посетителей работники магазина вынимали из холодильника свежемороженую рыбу и бросали ее в таз с водой. Спустя несколько мгновений рыба оживала и начинала плавать.
Многие люди, присутствовавшие при этих манипуляциях, заявили, что их пытались обмануть с помощью какого-то хитрого трюка. Представители супермаркета, в свою очередь, отметили, что фокусами не занимаются – рыба вернулась к жизни после того, как к ней применили метод мгновенной заморозки при температуре -35 градусов.
Оценить эффективность данной технологии можно по видео, которое оказалось в распоряжении телеканала RT.
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