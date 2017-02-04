Один из китайских супермаркетов устроил для своих клиентов необычное шоу.

На глазах у изумленных посетителей работники магазина вынимали из холодильника свежемороженую рыбу и бросали ее в таз с водой. Спустя несколько мгновений рыба оживала и начинала плавать.

Многие люди, присутствовавшие при этих манипуляциях, заявили, что их пытались обмануть с помощью какого-то хитрого трюка. Представители супермаркета, в свою очередь, отметили, что фокусами не занимаются – рыба вернулась к жизни после того, как к ней применили метод мгновенной заморозки при температуре -35 градусов.

Оценить эффективность данной технологии можно по видео, которое оказалось в распоряжении телеканала RT.

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