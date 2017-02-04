Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну за 2 недели

Украинский депутат напомнил президенту страны Петру Порошенко о его предвыборном обещании закончить войну в Донбассе за 2 недели.

На своей странице в Facebook Вадим Новицкий напомнил, что именно миротворческие планы помогли Порошенко выиграть президентские выборы в 2014 году. Между тем, обещания главы государства остались невыполненными: юго-восток страны по-прежнему является «горячей точкой», в которой погибают люди.

Представитель Верховной Рады считает, что Петр Порошенко в силах остановить боевые действия. Для этого ему нужно проявить политическую волю в реализации Минских соглашений.

Напомним, в начале этой недели в Донбассе с новой силой разгорелся вооруженный конфликт. На попытки украинских силовиков прорвать позиции ополчения военнослужащие Донецкой народной республики ответили ураганным огнем артиллерии и РСЗО. В результате погибли не менее 200 украинских военных.

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