Россию снова позовут в Большую восьмёрку

По данным итальянских СМИ, на днях глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон попросил у Рима помощи для ведения диалога с Путиным. Речь о предстоящем саммите «Большой семёрки», который состоится 25–27 мая в городе Таормина на Сицилии.



На повестке дня вопрос о возвращении Москвы в этот влиятельный международный клуб и превращении его опять в «Большую восьмёрку». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже дал понять итальянцам, что они должны сами решать, приглашать ли вновь Путина на саммит. То есть Вашингтон не против. Правда, Москве это уже не очень-то и надо. Но и отказываться от встречи с Трампом на полях G7 тоже вряд ли кто-то будет. Тем более, что новый американский президент уже не раз и не два твёрдо говорил о своей заинтересованности в улучшении отношений с Россией.



Такая мирная пауза необходима США для активизации торговой войны с главными мировыми экспортёрами – Германией, Японией и Китаем. Немцы уже дают понять, что в случае невозможности договориться будут серьёзно сопротивляться. По подсчётам экономистов, Германия может потерять в ближайшее время 1,6 млн рабочих мест. Китай – на порядок больше. Неудивительно, что многие противники Трампа опасаются начала настоящих боевых действий. Вопрос только, где полыхнёт сначала.



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