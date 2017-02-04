Снежный занос стал причиной эвакуации 200 жителей Казахстана

На перевале Шакпак в Казахстане в связи с сильнейшей метелью образовались заносы на участке автодороги Алматы - Ташкент.

В ходе эвакуационных работ были спасены около 200 человек, 35 из которых дети. Согласно последней информации Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и оперативно-спасательный отряд незамедлительно прибыли на место образования заноса.

Гражданам в настоящий момент рекомендуют воздержаться от выезда на дорогу, чтобы избежать аварий и попадания в ловушку.