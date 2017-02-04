В Сирии за сутки российские военные оказали помощь 2,7 тыс. жителей

За минувшие сутки российские военные провели на территории Сирии сразу пять гуманитарных акций.

Согласно последней информации, помощь за это время получили не менее 2,7 тыс. местных жителей. Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, акции были проведены в школах в районах Мьясар, Салах-Ад-Дин, Нейраб и Новое Алеппо, а также у школы Бшарах Алькури. Российские военные передали людям 3,3 тонны хлеба и 2 тыс. порций горячей еды.

Как уточняет ТАСС, самолеты РФ при помощи парашютных платформ доставили в город Дейр-эз-Зор 20,8 тонн продуктов, которые сирийские власти получили по линии ООН.