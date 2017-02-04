США приобрели 55 истребителей F-35 с большой скидкой

В минувшую пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил важную новость.

Власти США приобрели 55 истребителей F-35 у компании Lockheed Martin, которая сделала скидку в размере 7,5% от предыдущей стоимости летательных аппаратов. Спайсер в ходе брифинга отметил, что сделка подразумевает покупку 90 самолетов, передает РИА "Новости".

Уточняется, что американским властям, благодаря данной скидке, удалось сэкономить для налогоплательщиков Штатов 455 миллионов долларов.