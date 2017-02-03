В США создаются сайты знакомств для противников Трампа

Известно, что избрание Трампа раскололо Соединенные Штаты на два лагеря. Но кто бы мог подумать, что поддержка того или иного кандидата в президенты коснутся даже такой далекой от политики сферы, как интимная жизнь.

В США переживают настоящий бум сайты знакомств, на которых вторую половинку могут найти приверженцы Трампа или его противники, пишет издание El Pais. Однако пользуются ими не только американцы - для жителей других стран, как оказалось, тоже важно, поддерживает ли Трампа их избранник. Причем пользователей не отпугивает даже увеличение абонентской платы.

Впрочем, идея оказалась не особенно нова, отмечает издание. Так, в Великобритании действует служба знакомств для противников Brexit.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня