Жительница индийского города была вынуждена обратиться к врачам из-за плохого самочувствия: ее на протяжении нескольких дней мучила головная боль. Кроме того, ее беспокоил странный зуд в районе переносицы.

Врачи долгое время не могли понять, что же происходит с пациенткой, сообщает телерадиокомпания “Звезда” со ссылкой на портал India.com. Тем не менее в конце концов им удалось установить, что в голове женщины в опасной близости к мозгу находится насекомое, которое, вероятно, заползло в нос к женщине, когда она спала. Было решено делать операцию.

В общей сложности процедура продлилась около 45 минут, причем извлеченный из головы женщины таракан был еще жив.

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