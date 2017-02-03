Из головы женщины достали живого таракана (ВИДЕО)
3 февраля 2017, 22:12 [ «АН-онлайн» ]
Жительница индийского города была вынуждена обратиться к врачам из-за плохого самочувствия: ее на протяжении нескольких дней мучила головная боль. Кроме того, ее беспокоил странный зуд в районе переносицы.
Врачи долгое время не могли понять, что же происходит с пациенткой, сообщает телерадиокомпания “Звезда” со ссылкой на портал India.com. Тем не менее в конце концов им удалось установить, что в голове женщины в опасной близости к мозгу находится насекомое, которое, вероятно, заползло в нос к женщине, когда она спала. Было решено делать операцию.
В общей сложности процедура продлилась около 45 минут, причем извлеченный из головы женщины таракан был еще жив.
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