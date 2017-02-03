Генсек ОБСЕ призвал прекратить боевые действия в Донбассе

Генеральный секретарь Организации по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер призвал стороны конфликта в Донбассе к немедленному прекращению огня.

Он призвал стороны подумать о безопасности мирного населения, поскольку настоящий момент тысячи мирных жителей оказались в сложных условиях без отопления и пищи - и это не говоря уже об убитых и раненых, собщает РИА Новости.

При этом, как ранее стало известно, украинский лидер Петр Порошенко возложил вину за обострение ситуации в Донбассе на Россию. Он заявил, что это российские военные, которые сражаются на стороне ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, обстреливают солдат ВСУ.

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