Генсек ОБСЕ призвал прекратить боевые действия в Донбассе
3 февраля 2017, 21:45 [ «АН-онлайн» ]
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер призвал стороны конфликта в Донбассе к немедленному прекращению огня.
Он призвал стороны подумать о безопасности мирного населения, поскольку настоящий момент тысячи мирных жителей оказались в сложных условиях без отопления и пищи - и это не говоря уже об убитых и раненых, собщает РИА Новости.
При этом, как ранее стало известно, украинский лидер Петр Порошенко возложил вину за обострение ситуации в Донбассе на Россию. Он заявил, что это российские военные, которые сражаются на стороне ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, обстреливают солдат ВСУ.
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