Чешский премьер обматерил министра финансов
3 февраля 2017, 21:24 [ «АН-онлайн» ]
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка не стал стесняться в выражениях, обвиняя вице-премьера и министра финансов страны Андрея Бабиша в неуплате налогов.
На своей странице в Facebook Сободка написал, что миллиардер Бабиш, который занимает второе место в списке самых богатых чешских граждан, обманул государство, вот только вместо слова “обманул” премьер употребил матерное выражение. Позднее в своем Twitter он опроверг предположения, что его страницу взломали. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами, а Бабиш действительно не пожалел Чехию.
По данным издания “Европейская правда” речь действительно идет о внушительной сумме - примерно 3,6 миллиона долларов в год.
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