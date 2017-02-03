В Харькове придумали, чем заменить памятник Ленину

Власти Харькова решили, чем заменить на площади Свободы памятник Владимиру Ильичу Ленину, который был снесен в 2014 году во время митинга за единство Украины.

Крупнейший в стране памятник вождю пролетариата был сброшен с постамента активистами при помощи тросов и крана. Теперь на том месте, где ранее стоял двадцатиметровый монумент, решено воздвигнуть фигуру ангела, сообщает RT со ссылкой на сообщение городского совета. Ангел будет установлен на вершине стелы в окружении фигур четверых заметных исторических деятелей.

Этот проект памятного знака был выбран на голосовании большинством голосов из 29 представленных на конкурс эскизов.

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