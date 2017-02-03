Мужчина с годовалым ребенком выбросился из окна после ссоры с женой

Трагический инцидент произошел в испанской столице. Мужчина с годовалой дочкой на руках выбросился в окно. В результате падения с четвертого этажа и ребенок, и его отец погибли.

Девочка находилась на лечении в одной из мадридских клиник, когда ее родители поссорились в ее палате, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы. Заявив, что он нанесет удар своей супруге в самое больное место, мужчина схватил ребенка на руки и выбросился в окно. Спасти пострадавших не удалось.

Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за плохое обращение со своей предыдущей подругой. Мать девочки заявила, что в последнее время он страдал от депрессии в связи с безрезультатными поисками работы.