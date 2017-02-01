В Узбекистане избили и заставили снять платье Снегурочку-трансгендера

Жестоко обошлись с мужчиной, переодетым в женское платье в узбекском Андижане. Как сообщается, молодой человек поплатился за то, что решил изобразить Снегурочку.

Толпа, состоящая примерно из двадцати человек, сначала просто преследовала Дедушку Мороза, который шел под ручку с «внучкой». При этом Снегурочка была в свадебном платье, которое имитировало наряд сказочного персонажа, сообщает tvzvezda.ru.

Затем молодчики остановили молодого человека, сорвав с него парик. Парень с ярким макияжем предпринял попытки спорить, но это не помогло. Нападавшие стали бить молодого человека. В итоге они заставили его снять платье. Напоследок молодчики потребовали от молодого человека, чтобы тот впредь не позорился и стал зарабатывать на хлеб, как положено мужчине.