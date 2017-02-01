Взрыв произошел в центре Луганска

В среду, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в центре Луганска произошел взрыв.

Согласно предварительным данным инцидент случился сегодня по адресу Красная площадь, дом номер 2. Согласно сообщению на портале Луганского информационного центра, который ссылается на МЧС ЛНР, вероятно, взорвался бытовой газ. На место происшествия уже прибыли спасатели.

В настоящий момент проводятся спасательные мероприятия, которыми руководит лично глава МЧС ЛНР.

Пока не поступало никаких дополнительных данных о случившемся.