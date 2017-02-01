Румыния взбунтовалась против амнистии коррупционерам

Ночью в Бухаресте прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, забрасыванием здания правительства страны снежками и ледышками, призывами отправить его в отставку, а также столкновениями с полицией.

Причиной стали экстренно принятые накануне поправки к Уголовному кодексу страны, по которым амнистируются отдельные категории заключенных. В том числе, как предполагают протестующие, осужденные за коррупцию представители и сторонники правящей партии. Официально же глава правительства Сорин Гриндяну, работающий в должности с 4 января, аргументировал амнистию необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы.

Акции протеста распространились и на другие города страны, отмечает румынская пресса. Протестующие уже требуют новых досрочных перевыборов парламента.

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