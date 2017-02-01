Администрация Трампа хочет наказать телеканал CNN, объявив ему бойкот - СМИ

Не исключено, что в США может вспыхнуть новый скандал. По данным СМИ, Белый дом якобы отказался посылать своих представителей для участия в программах CNN. Об этом сообщил Politico.

По данным издания, в администрации президента отвечают на вопросы журналистов телеканала на брифингах. Однако представители Белого дома не участвуют в программах CNN. Таким образом, администрация президента хочет якобы наказать телеканал, лишив его голоса власти и снизив рейтинги.

В самом Белом доме отметили, что продолжают отвечать на вопросы CNN во время брифингов. Однако, по словам Шона Спайсера, он не намерен сидеть и общаться с людьми, которые не хотят правильно его понимать, сообщает ria.ru.

Напомним, что у Дональда Трампа сложились непростые отношения с целым рядом СМИ. Что касается CNN, то президент вообще расшифровал его название, как "Clinton News Network", что означает в переводе: "Новостная сеть Клинтон".





