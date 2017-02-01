Антитеррористическая операция проводится в Германии

Сегодня стало известно, что на территории Германии в настоящий момент проводится антитеррористическая операция.

Данные действия правоохранительных органов страны направлены на поиск террористической ячейки в федеральной земле Гессен. Как сообщает издание Bild, операция началась в 4:00 по местному времени, сотрудники полиции должны провести обыски на 45 объектах, в частности, во Франкфурте-на-Майне, в Оффенбахе, а также Висбадене. Согласно некоторым данным, проверкам подвергнутся офисы, мечети и даже частные дома.

Напомним, 31 января, в Берлине задержали троих вероятных исламистов, которые имеют тесные связи с международной террористической группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.