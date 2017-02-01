Мехико добился конституции, разрешающей марихуану и эвтаназию

Столица Мексики добилась своего. Вместе с новым статусом город получил собственную конституцию.

Такое решение было принято на заседании учредительной ассамблеи и подписано президентом страны. Теперь Мехико уже не федеральный округ, а штат – 32-й по счету в государстве. При этом отмечается, что споры вокруг конституции велись довольно долго. В результате оппозиция добилась, чтобы из документа исключили пункты, которые, например, разрешают проституцию, дают право голоса для жителей, достигших шестнадцати лет, устанавливают двадцатидневный размер минимального отпуска и сорокачасовую рабочую неделю, сообщает ria.ru.

Вместе с тем эксперты отмечают, что многие пункты, что остались, довольно кардинальны. Например, конституция разрешает проводить эвтаназию и использовать марихуану в медицинских целях. Также документ предполагает равенство брака для сексуальных меньшинств и преимущество пешеходов перед водителями.