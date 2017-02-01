Американский крейсер с системой ПРО сел на мель у берегов Японии

У берегов Японии сел на мель американский крейсер Antietam, оснащенный системой противоракетной обороны.

Согласно последней информации, в результате аварии была зафиксирована утечка технического масла. Как сообщает сегодня агентство Kyodo, инцидент с кораблем, на котором установлена система ПРО, случился в минувший вторник, 31 января.

Американское военное издание Stars and Stripes в свою очередь заметило, что из-за захода на мель были повреждены гребные винты судна, экипаж не пострадал. При помощи буксиров крейсер оперативно доставили на базу. В настоящий момент нельзя сказать, сколько времени потребуется для ремонта корабля.