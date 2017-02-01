Менеджеры Джонни Деппа рассказали, на что актер потратил все деньги

Менеджеры известного актера Джонни Деппа подали иск на знаменитость. Они потребовали, чтобы «звезда» выплатила им 560 тысяч долларов. Но самое главное, что просят истцы – признания, что актер сам виноват в своих финансовых проблемах.

Данное обращение в суд стало ответным на иск Джонни Деппа. Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что актер обвинил своих менеджеров из Management Group в том, что из-за них потерял миллионы и влез в долги. В свою очередь, менеджеры не согласились с такой постановкой вопроса. Они заявили, что актер вел расточительный и безответственный образ жизни, что и привело его к нынешней ситуации.

Так, по данным менеджеров, актер купил четырнадцать домов и острова на Багамах. На это у него ушло свыше семидесяти пяти миллионов долларов. Также он приобрел яхту. Этот каприз обошелся знаменитости в восемнадцать миллионов долларов. И это не считая всевозможных украшений и предметов искусства, сообщает ria.ru.

При этом, по словам менеджеров, знаменитость каждый месяц спускает примерно тридцать тысяч долларов на вино, триста тысяч долларов на сорок служащих и вдвое меньше на охрану. Еще более трех миллионов долларов актер потратил на еще один каприз. Он выпустил прах журналиста Хантера Томпсона, которого сыграл в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", из специально изготовленной пушки.