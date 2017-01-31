Президент Израиля извинился перед Мексикой за слова премьера

Несколькими днями ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал “отличной идеей” план Дональда Трампа по возведению стены на границе с Мексикой.

В качестве примера эффективности такой меры в борьбе с потоком нелегальных иммигрантов Нетаньяху привел стену, построенную Израилем на границе с Египтом. Однако в Мексике словам премьера не обрадовались.

В связи с этим, как сообщает РИА Новости, израильский президент Реувен Ривлин принес извинения своему мексиканскому коллеге Энрике Пеньей Ньето. Он подчеркнул, что произошло недоразумение и Нетаньяху говорил исключительно об израильском опыте возведения ограждений.

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