Британка попала в больницу, исполняя сексуальный танец (ВИДЕО)

Жительница Великобритании опубликовала в сети видео, на котором запечатлен печальный момент. Девушка планировала повеселиться на вечеринке, но вместо этого оказалась в больнице.

По словам британки, она не знает, зачем устроила сексуальный танец. Не исключено, что она бы этого не сделала, если бы могла предвидеть последствия. В какой-то момент девушка слишком низко присела и напоролась тазом на железный штырь, сообщает vesti.ru.

Британка получила серьезную травму. Правда, в больнице пострадавшей оказали медицинскую помощь, наложив на ягодицы швы. Пользователи сети посочувствовали девушке.