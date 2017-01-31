Пьяные школьники подожгли школу из-за плохих оценок

Плохие оценки побудили двух братьев 13 и 14 лет к активным действиям, только вовсе не к таким, которые обычно ожидаются в подобных случаях. Вместо того, чтобы приложить в учебе больше усилий, подростки решили просто сжечь школу.

Инцидент произошел под Львовом. Раздобыв горючее, они облили им дверь в класс и подожги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Однако перед этим несовершеннолетние поджигатели повредили дверь в кабинет завуча. Установлено, что в тот момент подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сообщается, что местные полицейские намерены привлечь к ответственности не только хулиганов, но и их родителей.

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