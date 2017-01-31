Активист Майдана заявил,что жители Донбасса заслужили обстрелы

Активист так называемого Автомайдана - движения автомобилистов, поддерживающих Майдан, заявил, что жители Донбасса заслужили обстрелы со стороны украинских силовиков.

Комментируя в эфире телеканала “112 Украина” обострение обстановки на территории Донбасса, которое наблюдается в последние дни, активист отказался признать жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики невинными жертвами. По его словам, обстрелы ведутся в тех областях, где люди не ценили то, что являлись гражданами Украины, и в настоящий момент они несут за это наказание.

Однако, по мнению активиста, на территории Донбасса есть и патриоты Украины, которые готовы помогать украинским силовикам.

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