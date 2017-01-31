Украина потратит почти 200 миллионов гривен на усиление границы с Россией

Похоже, Украина всерьез опасается за безопасность своей границы с Россией. Причем настолько, что не жалеет средств на ее усиление.

Как стало известно, в этом году Украина планирует оборудовать свою границу комплексной системой защиты и охраны. На это должны выделить двести миллионов гривен. В пересчете на наши рубли эта сумма равна примерно четырехсот сорока миллионам, сообщает tvzvezda.ru.

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, страна уделяет большое внимание усилению границы с РФ. При этом уже немало сделано. Например, вырыто свыше двухсот семидесяти километров противотранспортных рвов, а также построен забор протяженностью свыше восьмидесяти трех километров.