Елизавета II помиловала посмертно около 50 тысяч гомосексуалистов и бисексуалов

Необычный закон одобрила королева Великобритании. Елизавета II распорядилась о посмертном помиловании почти пятидесяти тысяч гомосексуалистов и бисексуалов.

Первым человеком, который был прощен в стране за подобное, стал известный математик Алан Тьюринг. После того, как его обвинили в связи с мужчиной, он предпочел химическую кастрацию тюремному сроку. А после его смерти многие просили, чтобы математика помиловали, сообщает life.ru.

Общественность добилась своего. В 2013-м году Тьюринг получил прощение посмертно. То же самое произошло сейчас. Документом, который уже прозвали законом Алана Тьюринга, было помиловано посмертно еще почти 50 тысяч человек.