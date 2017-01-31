В Японии новая мода: теперь там пеленают взрослых

Новое странное увлечение появилось у жителей Японии. Здесь в моду вошло отонамаки - процедура, при которой взрослых людей пеленают, как младенцев.

Японцы ложатся на пол и поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую пеленку.

Делается это с терапевтическими целями. Предполагается, что человек, проводящий в таком положении какое-то время, слегка покачиваясь из стороны в сторону, избавляется от болей в спине и бедрах. Сторонники метода отмечают, что терапия отонамаки может заменить массаж и даже физкультуру, сообщает Reuters.

Изобретательницей терапии является японская акушерка Нобуко Ватанабе, которая искала способ помочь своим страдающим от боли пациенткам.

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