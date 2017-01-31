Британцы предрекают Трампу импичмент в первый же год президентства

В Великобритании убеждены, что новый американский лидер Дональд Трамп покинет президентское кресло уже в этом году в связи с отставкой или импичментом.

Британцы так в этом уверены, что букмекерская компания Ladbrokes открыла прием ставок в рамках акции Trump Specials. Руководитель управления компании по ставкам в области политики Мэттью Шеддик рассказал журналистам, что от желающих поставить на то, что Трамп покинет президентский пост уже в этом году, нет отбоя. Кроме того, букмекеры также принимают ставки на то, что визит Трампа в Британию будет отменен.

Напомним, ранее американский президент принял приглашение от королевы посетить страну с государственным визитом. В тот же день был подписан антииммигрантский указ, вызвавший волну негодования во многих странах. В связи с этим в Великобритании разразился скандал: на улицы вышли тысячи протестующих, требующих отмены визита.

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