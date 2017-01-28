Дочь Обамы вышла митинговать против Трампа

Малия Обама, старшая дочь 44-го президента Соединенных Штатов, присоединилась к протестам против курса, который проводит новый американский лидер Дональд Трамп.

В начале этой недели Малия была замечена на митинге в Юте, участники которого выступили за отмену указа Трампа о возобновлении строительства трубопровода Dakota Access. Как рассказала присутствовавшая на акции актриса Шейлин Вудли, 18-летняя девушка пришла на митинг по собственной инициативе.

Трубопровод Dakota Access планируют проложить по территории четырех штатов. Экологические активисты опасаются, что реализация данного проекта приведет к снижению качества питьевой воды, а также что трубопровод «осквернит священные земли» индейцев.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня