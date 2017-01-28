Биллу Гейтсу нравится политический курс Трампа

Миллиардер Билл Гейтс выразил свое удовлетворение политикой, которую начал проводить 45-й президент США Дональд Трамп.

Аналогичное заявление сделал американский предприниматель Уоррен Баффет. В ходе выступления в Колумбийском университете оба миллиардера подчеркнули, что США при президенте Трампе смогут совершить серьезный шаг в развитии, а также избавиться от ключевых разногласий в обществе.

Гейтс заметил, что Дональд Трамп сразу взялся за "значимые и замечательные вещи", передает агентство Reuters. Баффет в свою очередь добавил, что Америка уже начала двигаться вперед.