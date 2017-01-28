Во Франции началась борьба с ожирением: людей ограничили в газировке

Жителей Франции жестко ограничили в сладкой газировке в рамках программы властей по борьбе с ожирением.

Теперь в ресторанах и кафе нельзя будет заказать большое количество газированных напитков. Кроме того, власти запретили устанавливать аппараты с неограниченным доступом к сладким напиткам, а также раздавать бутылки бесплатно, говорится в государственном печатном органе Journal Officiel.

Эксперты полагают, что данное нововведение в основном серьезно повлияет на сети ресторанов быстрого питания, где следует купить еду, а газировка дается бесплатно в любых количествах. Целью данного декрета является борьба с ожирением.