"Правую руку" Порошенко отравили ртутью

Украинские СМИ сообщают, что народного депутата Украины и близкого бизнес-партнера президента Петра Порошенко Игоря Кононенко пытались отравить ртутью. Содержание в его крови смертельно опасного вещества превышает норму в 50 раз.

Врачи диагностировали отравление еще до нового года, поэтому сейчас он проходит лечение. Но поскольку ртуть накапливается в организме в течение некоторого времени, случившееся трудно назвать покушением. Скорее, нардепа хотели запугать, либо через него посылали предупреждение самому президенту, зная о тесной связи Кононенко с Порошенко.

«В самой АП ключевые решения принимаются узким кругом. Это – сам Президент, Макар Пасенюк, Игорь Кононенко и Александр Грановский. Игорь Райнин, Борис Ложкин, Виталий Ковальчук, Александр Турчинов – уже «расширенный состав», привлекающийся по необходимости», — пишет LB.ua.





Читайте также:

Другие международные новости

Все новости дня