Бродяги захватили особняк российского олигарха в Лондоне

Вряд ли российский олигарх Андрей Гончаренко догадывается, что творится в его особняке стоимостью более 15 млн фунтов стерлингов (или более миллиарда рублей в переводе на наши деньги) в центре Лондона.

В британской столице он известен как скупщик самой дорогой недвижимости. Захваченный особняк находится недалеко от резиденции королевы, но уже несколько лет в этом престижном месте никто не живет.

О том, что особняк захвачен бездомными, узнали журналисты The Daily Mail, поскольку в Британии это довольно распространенное явление, принявшее характер стихийного бедствия, пишет «КП». Причем, бомжи себя таковыми не считают и просят именовать себя активистами «Антиправительства США в изгнании», о чем сигнализируют флаги, вывешенные на фасаде здания.

Местная полиция не то, чтобы бессильна в борьбе с подобного рода «рейдерскими захватами». По местным законам, для принятия каких-то действий необходимо заявление собственника жилья, но он вряд ли даже догадывается, что в его элитном особняке живут непрошенные, а порой даже криминальные гости, нарушая спокойствие в округе. Инопресса сообщает, что в особняке Гончаренко бывает и местный хакер Лори Лав, обвиняемый в атаках на ФБР и НАСА. В США ему грозит 99 лет тюремного заключения.





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