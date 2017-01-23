Россия способна разгромить британскую армию за один день – Daily Mail

Как пишет Daily Mail, состояние войск Великобритании сейчас оставляет желать лучшего. Сокращение расходов на армию, которое наблюдалось на протяжении долгих лет, привело к серьезному ослаблению вооруженных сил страны.

Сообщается, что, по оценкам экспертов, единственное боевое подразделение сухопутных войск, которое осталось, способно продержаться не более одного дня в войне с таким противником, как Российская Федерация.

Экс-командующий Великобритании Ричард Бэрронс уже заявлял ранее о печальном состоянии армии страны. Он отмечал, что у государства есть самолеты и корабли. Однако, какой в них смысл, когда нечем стрелять. Они порой не оснащены даже боеприпасами, сообщает ria.ru.

По словам военачальника, Великобритания слишком привыкла полагаться на США.