КНДР разместила две баллистические ракеты, готовые к пуску в любой момент – СМИ

Как сообщается, Северная Корея предприняла новые шаги для укрепления своей военной мощи. По некоторым данным, страна разместила две ракеты недалеко от Пхеньяна.

Речь идет о новом оружии, разработку и испытание которого активно вело государство несмотря на санкции, введенные СБ ООН. Это межконтинентальные баллистические ракеты. Не исключено, что они оснащены усовершенствованными двигателями и готовы к пуску в любой момент, сообщает ria.ru.

Кстати, южнокорейские и американские военные забили тревогу еще до того, как информация о размещении ракет попала в СМИ. Они зафиксировали передвижные пусковые установки со спутников. Правда, тогда военные решили, что Северная Корея планирует новые испытания. Что-то типа «презента» к инаугурации Трампа.