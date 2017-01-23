Появились новости о состоянии Джорджа Буша-старшего

Сегодня утром в СМИ поступили сообщения о состоянии Джорджа Буша-старшего.

Ранее стало известно, что 41-й президент США был экстренно доставлен в больницу, а позже переведен в реанимационное отделение. В официальном сообщении пресс-службы Джорджа Буша-старшего сегодня сообщили, что в скором времени политика переведут в обычную палату.

Кроме того, уточняется, что медики методистской больницы Хьюстона очень рады улучшающимся состоянием здоровья экс-президента и сообщили, что все жизненно важные функции у мужчины в норме.