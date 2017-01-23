В Китае за десять секунд сровняли с землей девятнадцать домов

Власти города Ухань, расположенного в центральной части Китая устроили на днях удивительное зрелище.

Руководство населенного пункта решило снести разом целый ряд устаревших крупных домов. Всего за десять секунд с лица земли были стерты девятнадцать зданий. От направленных взрывов бетонные конструкции рушились одна за другой - по цепочке.

Как сообщают сегодня местные издания, для подобного зрелищного "шоу" специалистам понадобилось не менее пяти тонн тротила. Согласно информации телеканала "Россия 24", на месте снесенных домов в скором времени будет построен современный деловой квартал.