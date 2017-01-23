Twitter New York Times сообщил о российском ударе по США

Размещенное хакерами сообщение в Twitter-аккаунте газеты New York Times вызвало панику среди пользователей соцсети.

Накануне утром в микроблоге американского издания появилась новость о том, что российский лидер Владимир Путин объявил о ракетном ударе по Соединенным Штатам. Впоследствии выяснилось, что к странице NYT получили доступ кибервзломщики. Предполагается, что фейк разместила известная своими аналогичными проделками команда хакеров OurMine.

В минувшую субботу стало известно о том, что от действий интернет-хулиганов пострадал Twitter-аккаунт BBC Northampton. Хакеры от имени телеканала сообщили о покушении на президента США Дональда Трампа.

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