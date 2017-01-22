В Аргентине на днях целое стадо коров смыло наводнением, когда они спокойно паслись на лугу.

В реке после длительных ливней резко повысился уровень воды, вследствие чего она вышла из берегов. Бурный поток порой накрывал коров с головой, однако они до последнего старались удерживаться на плаву и пытались всеми силами выжить, передает издание Daily Mail.

В настоящий момент нет никакой информации о том, сколько животных уцелело в ходе наводнения. Подробностей случившегося пока не поступало.