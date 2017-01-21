Неизвестный открыл стрельбу в центре Тель-Авива

Два человека стали жертвами неизвестного, открывшего сегодня стрельбу на одной из центральных улиц Тель-Авива. О пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на подземной парковке, расположенной в центре города. В настоящий момент место происшествия оцеплено, сотрудники местной полиции устанавливают подробности случившегося.

Однако уже известно, что местные правоохранительные органы не считают произошедшее террористическим актом. По основной версии, инцидент связан с криминалом, это подтверждает тот факт, что один из убитых ранее был связан с преступными группировками.

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