Италия будет судиться с Charlie Hebdo из-за карикатуры на трагедию в накрытом лавиной отеле

Власти итальянского города Фариндола, в котором расположена накрытая лавиной гостиница, намерены судиться с сатирическим журналом Charlie Hebdo из-за размещенной в нем карикатуры.

Художник издания изобразил смерть, съезжающую с горы на лыжах, только вместо лыжных палок у нее - две косы. Подпись к рисунку гласит: “Италия. Снег идет”. Как сообщает газета Leggo, мэр города Иларио Лаккетта распорядился подготовить иск против журнала и автора карикатуры.

Стоит отметить, что Charlie Hebdo уже не раз оказывался в центре скандалов из-за своих публикаций по поводу террористических актов, стихийных бедствий и катастроф.