К маршу протеста против Трампа присоединился мэр Лондона

Как уже сообщалось ранее, сегодня по всему миру проходят протестные акции, причиной которых стало вступление Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов.

Протестующие вышли на улицы многих городов, чтобы выразить свой протест против Трампа и его политики. Своеобразная акция состоялась даже у берегов Антарктиды: снимок держащих плакаты с протестными надписями мужчин и женщин на палубе исследовательского судна был опубликован в Twitter организатора.

В Великобритании же в многотысячном марше, который проходит в столице, принял участие мэр Лондона Садик Хан. Известно, что к акции также присоединились британская актриса Ребекка Холл и несколько депутатов от Лейбористской партии, сообщает ТАСС.

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