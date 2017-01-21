NEOPresse: в Европе ругают мексиканскую стену Трампа, но строят забор от России

В Европе к планам Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой относятся негативно. Однако американский президент - не единственный, кто намерен отгородиться от соседей.

Как отмечает издание NEOPresse, прибалтийские страны тоже возводят пограничные укрепления: не так давно о своих планах по возведению забора на границе с Калининградом заявила Литва. Правда, власти страны заявили, что сделано это будет для того, чтобы ограничить поток контрабандных товаров. Однако издание обращает внимание на то, что Литва недавно приняла новую концепцию национальной безопасности, на первом месте в котором стоит “угроза войны без применения ядерного оружия”. Видимо, для защиты от “российской угрозы” и строится забор, - отмечает NEOPresse.

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